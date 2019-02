Fussball Boateng: „Fußball ist nicht immer fair“ Der Abwehrspieler ist mit seiner derzeitigen Reservistenrolle beim FC Bayern München unter Trainer Niko Kovac unzufrieden.

Mail an die Redaktion Bayern Münchens Jerome Boateng spielt den Ball. Foto: Uwe Anspach/Archiv

Berlin.Jérôme Boateng ist mit seiner derzeitigen Reservistenrolle beim FC Bayern München unter Trainer Niko Kovac unzufrieden. „Ich stand nicht in der Startelf - das ist nicht mein Anspruch“, sagte der Fußball-Nationalspieler dem TV-Sender Nitro: „Fußball ist auch nicht immer fair, aber da muss man sich rauskämpfen.“ Boateng fügte an: „Ich bin schon aus ganz anderen Situationen stärker rausgegangen.“ Der Abwehrspieler kam in den drei Spielen der Rückrunde bisher nur zu einem Kurzeinsatz.

