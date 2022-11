Landgericht München I Boateng-Prozess geht weiter: Zeitpunkt des Urteils unklar

Der Berufungsprozess wegen Körperverletzung gegen den Fußball-Profi Jérôme Boateng geht am heutigen Tag (10.00 Uhr) in den dritten Verhandlungstag. Ursprünglich hatte das Landgericht München I schon am zweiten Prozesstag im Oktober das Urteil sprechen wollen - wann es nun dazu kommt, ist nach dem bisherigen Verhandlungsverlauf allerdings unklar.

dpa