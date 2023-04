Leichtathlet Boch läuft im Marathon zur WM-Norm

Simon Boch hat in persönlicher Bestzeit und in WM-Norm den Marathon in Linz gewonnen. Der 28-jährige Regensburger siegte am Sonntag in 2:09:25 Stunden. Bei den Frauen belegte Vereinskollegin Domenika Mayer in 2:28:47 Stunden Rang zwei. In der Gesamtrangliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes liegt Boch nun auf Rang neun.

dpa