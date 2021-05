Anzeige

Bundestagswahl Boehringer ist Spitzenkandidat der AfD Zum Start gibt es Kritik an der Corona-Politik. Kampfabstimmung um Platz 2 endet mit Niederlage für den rechten Flügel.

Peter Boehringer ist Spitzenkandidat der AfD bei der Bundestagswahl. Foto: Daniel Karmann/dpa

Greding.Bayerns AfD hat den Bundestagsabgeordneten Peter Boehringer auf Platz eins ihrer Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September gewählt. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag und Direktkandidat im Wahlkreis Neumarkt/Amberg war am Samstag einziger Bewerber für die Spitzenkandidatur. Auf Platz zwei setzte sich in einer Kampfabstimmung die bayerische AfD-Chefin Corinna Miazga durch. Die Bundestagsabgeordnete aus dem Kreisverband Straubing bezwang knapp MdB Hansjörg Müller, der dem rechten Flügel zugeordnet wird.

Listenkandidaten Bundestag: Die bayerische AfD ist aktuell mit 14 Abgeordneten in Berlin vertreten. Die ersten bis zu 14 Listenplätze gelten auch dieses Mal als aussichtsreich.

Abstimmung: Für die Listenreihung hat die AfD bis Mitte Juni eine Serie von Treffen angesetzt.

Platz 3 sicherte sich der Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka, der auch AfD-Bezirkschef in Niederbayern ist. Sowohl Boehringer als auch Miazga hatten in ihren Reden vor allem die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert. Man befinde sich immer noch in einer „Schlacht um unsere Grundrechte“, sagte Boehringer, der 94 Prozent aller abgegebenen Delegiertenstimmen erhalten hatte. Sein Ergebnis zeige, dass es in der Partei trotz aller Strömungen doch einen großen Kernbestand an gemeinsamen Werten gebe, sagte er. Der 52-Jährige will die AfD als „Mann der Parteimitte“ in den Wahlkampf führen. „Ich habe Politik für die AfD, für Bayern und für Deutschland immer freiheitlich, konservativ-heimatverbunden und zugleich national denkend ausgefüllt“, teilte er am Tag nach seiner Wahl mit.

Umfragen zufolge würden sich bei der Bundestagswahl zehn Prozent der Bayern derzeit für die AfD entscheiden. 2017 hatten 12,4 Prozent der Wähler im Freistaat der Partei ihre Stimme gegeben. „Mein Ziel wäre schon, dass wir das Ergebnis halten“, sagte Boehringer. Für die 38-jährige Miazga war es einer der ersten größeren öffentlichen Auftritte nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung Ende 2020. „Ich bin wieder da“, hatte sie mit den Tränen kämpfend bei ihrer Bewerbungsrede gesagt. Ihr Sieg gilt als Sieg des gemäßigteren AfD-Lagers. (dpa/is)