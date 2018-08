Energie Bohrungen für Südost-Link beginnen Der genaue Verlauf der Stromtrasse durch die Oberpfalz ist noch immer unklar. Ab dem 20. August wird der Boden untersucht.

von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Die Rohre, in denen die Erdkabel des Südost-Links Strom transportieren, sollen durch weite Teile der Oberpfalz laufen. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Bayreuth.Der Netzbetreiber Tennet treibt die Planungen für den Bau der Stromtrasse Südost-Link voran. Am 20. August starten die Baugrundvoruntersuchungen im vorgeschlagenen Korridornetz, das auch durch weite Teile der Oberpfalz führt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In 15 Bereichen, die eine besondere Herausforderung darstellen, weil dort beispielsweise eine Bahnstrecke oder ein Gewässer gequert wird, stehen Bohrungen an. Tennet betonte, dass es sich bei den Untersuchungen um „keine Vorfestlegung auf einen bestimmten Trassenkorridor“ handelt. Zur Donauquerung gab es bereits im Frühjahr Probebohrungen.

Genaues Bodenprofil



Die geplante Gleichstromverbindung soll von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt nach Isar in Niederbayern Strom aus Windanlagen transportieren. Kritiker fürchten, dass die 580 Kilometer lange Leitung vornehmlich für Strom aus Braunkohlekraftwerken genutzt werden könnte. Die Trasse ist vorwiegend unterirdisch geplant. Bohrungen sind nun unter anderem bei Schwandorf, Nittenau, Teublitz und Pfreimd sowie in Regenstauf, Zeitlarn und Wiesent geplant. Bis zum 26. Oktober sollen diese bodenkundlichen Voruntersuchungen abgeschlossen sein. Baumaschinen kommen dabei nicht zum Einsatz. Die Ergebnisse der Bohrungen und der labortechnischen Untersuchungen und Analysen werden laut Tennet in einem geotechnischen Bericht zusammengefasst.

Entscheidung dauert noch



Mit Spannung wird erwartet, wie die Trasse exakt verlaufen soll. Tennet wies jedoch daraufhin, dass die Bundesnetzagentur erst am Ende der Bundesfachplanung, die voraussichtlich im Jahr 2019 abgeschlossen wird, einen verbindlichen durchgängigen Trassenkorridor festlegen wird. Der Südost-Lnk soll nach Tennet-Angaben ab 2025 als Gleichstrom-Erdkabelverbindung die windreichen Regionen Ostdeutschlands mit Bayern verbinden.