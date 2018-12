Notfälle

Bombe auf Ingolstädter Audi-Gelände entschärft

Bei Bauarbeiten auf dem Werksgelände des Ingolstädter Autobauers Audi ist am Mittwoch eine Fliegerbombe entdeckt worden. Das 70 Kilogramm schwere Fundstück aus dem Zweiten Weltkrieg wurde nach Polizeiangaben noch am Abend erfolgreich entschärft. Wie die Stadt Ingolstadt mitteilte, war zuvor ein Evakuierungsradius von 250 Metern festgelegt worden. In dieser Zone liegen mehrere Firmengebäude sowie eine Verbindungsstraße.