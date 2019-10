Polizei Bombe bei Barbing gefunden Wegen eines Bombenfunds müssen die A3 und die B8 gesperrt werden. Die Entschärfung wird rund 60 Minuten dauern.

Regensburg.Am Dienstagmittag ist bei Sondierungsarbeiten zwischen der Autobahn A3 und der Bundesstraße 8, kurz vor Barbing, eine amerikanische Fliegerbombe gefunden worden.

Zur Entschärfung sind die Sperrung der Autobahn und der B8, je in beide Fahrtrichtungen vorgesehen. Dies teilte die Polizei Regensburg mit. Im Sicherheitsbereich sind wenige Häuser vom festgelegten Sperrradius von 250 Metern erfasst und müssen geräumt werden.

Dies betrifft konkret in Barbing Teile der Margaretenstraße und Am Hölz, sowie in Neutraubling Teile des Aubachwegs und der Naabstraße.

Nach erster Einschätzung werden die Arbeiten der Kampfmittelräumer in den frühen Nachmittagsstunden beginnen und etwa 60 Minuten Arbeitszeit beanspruchen. Die Sperrungen werden kurz vor dem Entschärfungsbeginn in Kraft gesetzt.

Die Bombe hat den Angaben zufolge ein Gewicht von 45 Kilogramm.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über Messenger direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/messenger