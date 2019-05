Polizei Bombendrohung an Münchner Förderschule Die Polizei durchsuchte das Schulgebäude in Unterschleißheim. Am Morgen war die Polizei an zwei weiteren Schulen im Einsatz.

Mail an die Redaktion Die Polizei evakuierte zwei Münchner Gymnasien. Foto: Carsten Rehder/dpa

München.Wegen einer Bombendrohung auf dem Gelände einer Förderschule in München war die Polizei im Einsatz. Ein Unbekannter habe einem Angestellten der Rupert-Egenberger-Schule am Dienstagmorgen gesagt, dass auf dem Gelände eine Bombe sei, sagte ein Sprecher der Polizei.

Unter anderem mit Hunden suchten die Beamten das Gelände ab, ein gefährlicher Gegenstand wurde nicht gefunden. Schüler waren nicht betroffen, die Förderschule war zum Zeitpunkt der Drohung noch nicht geöffnet und blieb am Vormittag geschlossen.

Die Schüler sind alle in Sicherheit und werden betreut.

Es bestand keine konkrete Gefahr für die Schüler.



Wir halten Euch hier auf dem Laufenden. https://t.co/J9nEbbkn77 — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Mai 2019

Die Bombendrohung stehe in keinem Zusammenhang mit den Drohungen gegen das Dante-Gymnasium und am Klenze-Gymnasium in München, betonte der Polizeisprecher. Dort sei der Einsatz am Vormittag beendet worden. An beiden Schulen fiel der der Unterricht ganztägig aus. Laut Polizei bestand für die Schüler zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Hintergründe und Details zu der Drohung waren zunächst unklar, die Ermittlungen laufen. Das Dante-Gymnasium teilte auf seiner Homepage mit, der Unterricht werde den ganzen Tag ausfallen.