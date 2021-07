Anzeige

Notfälle Bombenfund: Bahnhof Ansbach gesperrt Nach dem Fund einer Fliegerbombe am Bahnhof von Ansbach werden Gebäude in einem Umkreis von 500 Metern evakuiert.

Merken

Mail an die Redaktion Rund um den Bahnhof Ansbach wird ein Gebiet im Umkreis von 500 Metern evakuiert. Foto: Armin Weigel/dpa

Ansbach.Nach dem Fund einer Fliegerbombe am Bahnhof von Ansbach werden Gebäude in einem Umkreis von 500 Metern evakuiert. 2500 Menschen waren am Freitag in dem Gebiet betroffen, wie die mittelfränkische Stadt am Morgen mitteilte. Sie sollen die Gegend bis 13 Uhr verlassen und coronakonform bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unterkommen oder in die Turnhalle eines Gymnasiums gehen.

Menschen, die coronapositiv sind oder in Quarantäne, werden in einem Tagungszentrum untergebracht.

Entschärfung gegen 17 Uhr

Die Entschärfung ist für 17 Uhr geplant. Die amerikanische 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war laut Stadt in einer Baugrube zwischen zwei Gleisen gefunden worden. Die Deutsche Bahn hatte am Morgen per Twitter mitgeteilt, dass der Bahnhof Ansbach nicht mehr angefahren werden könne und Fernverkehrszüge umgeleitet würden. Die Fahrgäste mussten in Ersatzbusse umsteigen.

Ministertermin abgesagt

Wegen der Bombenentschärfung wurde ein Termin mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Ansbach abgesagt. Eigentlich hatte der Minister am Mittag auf der Hofwiese nahe dem Bahnhof über die Teilverlagerung des Verwaltungsgerichtshofs nach Ansbach informieren wollen.