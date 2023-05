Kriegsfolgen Bombenfund in Geretsried: Stadt evakuiert bis 2000 Menschen

In Geretsried (Landkreis Wolfratshausen-Bad Tölz) ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, sollten die Räumungs- und Evakuierungsmaßnahmen am Montag gegen 12.00 Uhr anlaufen. Im Evakuierungsbereich wohnen bis zu 2000 Menschen. Die Stadt hat einen Saal im Rathaus als Notunterkunft für Menschen eingerichtet, die nicht anderweitig unterkommen können. Auch ein Shuttleservice dorthin sollte es geben.

dpa