Flüchtlinge Bootsführer schildert Schlauchboot-Unglück mit 17 Toten Im Traunsteiner Prozess um eine tödliche Schleusung im Schlauchboot übers Mittelmeer hat der damalige Bootsführer als Zeuge die Flucht geschildert.

Merken

Mail an die Redaktion Die Angeklagten Mahmod R. (l-r), Muataz J., ein Dolmetscher und Ammar R. stehen im Landgericht in Traunstein. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Traunstein.Schleuser hätten ihn am Strand bei Izmir in der Türkei mit Waffen bedroht und gezwungen, mitzufahren und die Bootsführerschaft zu übernehmen, sagte der heute 26-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht Traunstein.

Nach etwa zweistündiger Fahrt sei der riesige Rumpf eines Schiffes aus der Dunkelheit aufgetaucht, es kam zum Zusammenstoß. Die Flüchtlinge hätten plötzlich „ganz was Hohes gesehen“, sagte der Mann, dessen Aussage übersetzt wurde. Von den Todesopfern habe er erst später erfahren. Den Angeklagten, der einige Flüchtlinge für die Fahrt vermittelt haben soll, habe er aus einem Lager gekannt, richtig kennengelernt habe er ihn aber erst in Deutschland.

Das unbeleuchtete Schlauchboot mit gut 50 Menschen an Bord war im September 2015 in Richtung Griechenland gestartet. Bei der Kollision mit dem Frachter starben 17 Flüchtlinge, darunter sechs Kinder.

Im Sommer 2017 hatte das Landgericht Traunstein den 30-Jährigen, den 26-Jährigen und einen dritten Mann - alle selbst Flüchtlinge aus Syrien - wegen der Schleusung verurteilt. Der 30-Jährige bekam vier Jahre Haft wegen gewerbsmäßiger Schleusung. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein. Sie hatte unter anderem verlangt, den Mann wegen Schleuserei mit Todesfolge zu verurteilen. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil Ende 2018 auf. Nun wird sein Fall neu verhandelt.

Nur der Bootsführer war 2017 wegen Schleuserei mit Todesfolge verurteilt worden, er bekam zweieinhalb Jahre. Er arbeitet heute als Lagerist. Den dritten Mann, der sich um Geldtransfers kümmerte, verurteilte das Gericht damals zu zwei Jahren Haft auf Bewährung.