Bootshaus am Starnberger See geht in Flammen auf

Foto: Stephan Jansen/Archiv

Berg.Im Berger Ortsteil Leoni am Starnberger See ist ein großes Bootshaus mit mehreren Elektrobooten nahezu komplett ausgebrannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Flammen waren am Montagabend nach Angaben von Zeugen am gesamten nördlichen Starnberger See deutlich zu sehen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.