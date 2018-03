Musik Bounty Killer: Einreiseverbot gefordert Der homophobe Künstler soll vertraglich zugesichert haben, umstrittene Textpassagen wegzulassen. Kritikern reicht das nicht.

Von Katrin Wolf

Regensburg.Vor dem Auftritt des Dancehall-Deejays Bounty Killer im Königswiesener Mischwerk wächst die Kritik: Der Sänger hat in seinen Texten wiederholt zum Mord an Schwulen aufgerufen. Bedenken am Auftritt des Künstlers haben vor allem auch die Veranstalter der „Candylicious Pride Party“, die am 12. Mai, genau einen Tag nach dem Konzert von Bounty Killer, stattfinden soll. Das Mischwerk hat sich in einer Stellungnahme bereits öffentlich von jeder „diskriminierenden, menschenrechtsverletzenden oder zur Gewalt aufrufenden Propaganda“ distanziert. Entsprechende Regelungen seien in Verträgen mit jedem Fremdveranstalter festgehalten.

Die Veranstalter der „Candylicious Pride Party“ wollen dem Hass eine Aktion unter dem Hashtag #SayNoToHate entgegensetzen.

„Vom Bundesinnenminister erwarte ich eine entsprechende Reaktion und eine klare Haltung gegen Hass und Hetze gegenüber LGBTIQ.“ Grünen-Politikerin Ulle Schauws



Ulle Schauws, die queerpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, hat in einem Brief an Innenminister Horst Seehofer ein Einreiseverbot für den Sänger gefordert. Der Brief liegt der MZ vor. „Wer zu Mord an Schwulen aufruft, hat in unserem Land und in Europa nichts verloren“, heißt es darin. „So jemanden einfach einreisen zu lassen, damit er ungestört Hassbotschaften gegen Schwule verbreiten kann, darf nicht sein. Vom Bundesinnenminister erwarte ich eine entsprechende Reaktion und eine klare Haltung gegen Hass und Hetze gegenüber LGBTIQ.“ Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ über den Brief berichtet. Vor einigen Jahren war Bounty Killer schon einmal zur Zurückweisung an den Schengen-Außengrenzen ausgeschrieben worden.

Das Bundesinnenministerium bestätigte auf MZ-Anfrage den Eingang des Schreibens, ein Statement könne man dazu aber noch nicht abgeben.

Sowohl Ludwig Krempl, einer der Veranstalter der „Candylicious Pride Partys“, als auch Annika Gruber vom AK queer der Uni Regensburg hatten sich im Gespräch mit unserer Zeitung gegen ein Auftrittsverbot ausgesprochen. Krempl will der Homophobie von Bounty Killer lieber etwas entgegensetzen: Er plant, sich mit anderen Organisationen, die sich für die Rechte der LGBT-Community und gegen Homophobie einsetzen, zu vernetzen. Unter dem Hashtag #SayNoToHate ist eine Aktion geplant. „Wir werden sehen, wie wir diese Message auf unserer Party umsetzen können“, sagt Krempl.

Ulle Schauws hingegen sieht weiter gewichtige Argumente für ein Einreiseverbot: Ihr sei bislang keine Distanzierung und keine Entschuldigung von Bounty Killer gegenüber schwulen Männern bekannt. Demnach sei die Ausgangslage seit dem letzten Einreiseverbot nicht viel anders. „Gerade in Zeiten zunehmender Gewalt in Deutschland gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle ist eine klare Haltung und Grenzziehung gegenüber homophober Hetze wichtig“, betont die Grünen-Politikerin.

Kontroversen um Bounty Killer Bounty Killer wurde am 12. Juni 1972 in Kingston, Jamaika, als Rodney Price geboren.

Einem breiteren europäischen Publikum wurde er durch Kooperationen mit anderen Rappern oder Bands wie „No Doubt“ bekannt.

2008 ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Volksverhetzung gegen den Sänger.

Im Gegensatz zu anderen Dancehall-Künstlern hat Bounty Killer sich nie von seinen aggressiven Aussagen gegen Homosexuelle distanziert.

Veranstalter des Konzerts ist Good Call Records, vertreten durch den in Regensburg geborenen Ussama Soleman, der mittlerweile in Prag lebt und als U-cee selbst als Funk-, Soul- und Dancehallsänger auftritt. Auch beim Konzert von Bounty Killer ist er selbst dabei.

Nach der öffentlichen Kritik und der Berichterstattung zum Auftritt von Bounty Killer meldet er sich ebenfalls in einer Stellungnahme: Die Berichterstattung habe man mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Wörtlich heißt es: „Good Call Records als Veranstalter verurteilt jede Form von Homophobie auf das Schärfste und distanziert sich ausdrücklich von derartigen musikalischen Inhalten. Der Veranstalter führt keine Veranstaltungen durch, auf denen homophobe Inhalte vorgetragen werden.“

Dazu sei Bounty Killer kein unbekannter Musiker, sondern ein weltweit anerkannter Popstar, der in der Vergangenheit bereits zahlreiche Konzerte in Deutschland gegeben habe. Etwaige „homophobe Inhalte in früheren Musikstücken“ seien „von dem Künstler aus diesen herausgestrichen und durch andere, unproblematische Textpassagen ersetzt“ worden.

Kontroverse Passagen sollen nicht zu hören sein

Die im jamaikanischen Dancehall verbreitete Homophobie relativiert auch der Veranstalter durch die dortigen gesellschaftlichen Verhältnisse und die Gesetzeslage – in Jamaika stehen homosexuelle Akte unter Männern noch immer unter Strafe – sowie den im Reggae- und Hip-Hop-Bereich üblichen überspitzten Formulierungen.

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Nach eigener Aussage sei Bounty Killer erst nach Reisen in andere Teile der Welt bewusst geworden, dass ihm seine Erziehung problematische Denkmuster aufoktroyiert habe. In einer Stellungnahme gab der Sänger an, dass er die teilweise kontrovers diskutierten Musikstücke heute nicht mehr in dieser Form aufnehmen und veröffentlichen würde. Bounty Killer gibt aufgrund dessen bei Livekonzerten und auch in aktuellen Aufnahmen keine der ihm vorgeworfenen Textpassagen mehr wieder. Dies sichert er bei Auftritten – wie auch in Regensburg – vertraglich zu.“

Schließlich sei es auch im Interesse des Publikums, das gerade in der Reggae-Szene überaus liberal und weltoffen sei, nicht mit homophoben Äußerungen konfrontiert zu werden. Die Konzertbesucher in Regensburg erwarte „ein friedliches und weltoffenes Konzert“.

Aktion gegen den Hass geplant

Für Ludwig Krempl, einen der Organisatoren der „Candylicious Pride Party“, ist das zumindest „ein kleiner Fortschritt“. Zumindest werde so der offizielle Rahmen eingehalten. Allerdings werde das Problem nicht im Kern gepackt, wenn jemand vertraglich gezwungen werden müsse, seine wahre Gesinnung nicht zu äußern.

Bounty Killer hat sich nämlich nie ausdrücklich von seinen Aussagen distanziert – was auch Annika Gruber vom AK queer Regensburg bemängelt. Den so genannten „Reggae Compassionate Act“, in dem sich mehrere Reggae-Musiker 2007 öffentlich verpflichtet haben, keine Hass-Texte gegen Homosexuelle mehr zu veröffentlichen, hat er nicht unterzeichnet. Seinem damaligen Erzrivalen Beenie Man, der die Erklärung unterschrieb, warf er Opportunismus vor.

Auch Ulle Schauws glaubt nicht an einen Sinneswandel des Sängers: „Bounty Killer verdient nach wie vor Geld mit seinen Hasssongs, die käuflich erworben werden können. Wenn er seine alten Texte als Fehler ansieht, könnte er sich davon distanzieren und beispielsweise die Einnahmen an LGBT-Organisationen spenden.“

