Eishockey-Bundesliga Bourque verteidigt weiter für Straubing Tigers

Die Straubing Tigers können auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga mit Verteidiger Trent Bourque planen. Für den im Februar nach Niederbayern gewechselten Kanadier lief es in der vergangenen Spielzeit schlecht. Nach nur fünf Einsätzen zog sich der 23-Jährige eine schwere Oberkörperverletzung zu, die sein vorzeitiges Saison-Aus zur Folge hatte. „Nach einer langen Genesungszeit mit Operationen und Reha-Therapien kehrt Trent Bourque nun wieder nach Straubing zurück“, teilte der Club am Freitag mit.

dpa