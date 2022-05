Landkreis München Boxer stirbt an den Folgen eines Kampfes

Ein Boxer ist nach einem Wettkampf in Garching (Landkreis München) gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der 38-Jährige am Sonntagnachmittag an den Folgen den Kampfes. Zuvor war der Boxer während eines Kampfes am Samstagabend in Garching verletzt worden, woraufhin er das Bewusstsein verlor.

dpa