BR-Fernsehmagazin „quer" feiert 20-jähriges Bestehen

Christoph Süß, Moderator des Satire-Magazin „quer". Foto: Markus Konvalin

Unterföhring.Es gehört zu den erfolgreichsten Sendungen des Bayerischen Rundfunks (BR): Das Fernsehmagazin „quer“ feiert mit einer Jubiläumsfolge am Donnerstag (20.15 Uhr) sein 20-jähriges Bestehen. Die BR-Sendung kombiniert seit ihren Anfängen Satire mit ernsthaftem Journalismus. Wirkliche Lieblingsthemen gebe es nicht, sagt Moderator und Kabarettist Christoph Süß. „Man muss sich einfach jede Woche darauf einlassen, was die Welt so macht.“ An Höhepunkte der vergangenen zwei Jahrzehnte könne er sich nicht erinnern. „Ich bin auf diese Frage so eine schreckliche Enttäuschung, weil ich kein Gedächtnis dafür habe.“