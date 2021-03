Anzeige

Einsatz Brände verursachen hohen Schaden In Niederbayern musste am Sonntag mehrfach die Feuerwehr ausrücken. Bei Straubing brannte eine Scheune völlig ab.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Straubing.Ein Schaden von insgesamt etwa einer Viertelmillion Euro ist bei zwei Bränden in Niederbayern entstanden. In Parkstetten (Landkreis Straubing-Bogen) brach am Sonntagnachmittag ein Brand in einer Scheune aus, in der auch Schafe untergebracht waren. Das Feuer griff auf eine Garage über, in der zwei Traktoren abgestellt waren. Scheune und Garage brannten völlig ab, der Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses wurde ebenfalls beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Schafe wurden rechtzeitig aus der Scheune gebracht. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden etwa 150 000 Euro. Die Ursache war noch unklar.

In Winzer (Landkreis Deggendorf) brach in einem Freisitz eines Einfamilienhauses ein Brand aus. Der Freisitz brannte völlig ab, der Dachstuhl wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt etwa 100 000 Euro. Die Ursache war noch unklar.