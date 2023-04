Justiz „Bräurosl“-Wirt will gegen Strafbefehl vorgehen

Oktoberfest-Wirt Peter Reichert will seinen Strafbefehl wegen Hygienemängeln nicht akzeptieren. „Ich werde gegen dieses Verfahren Einspruch erheben“, sagte er am Freitag in München. „Auf die Qualität im „Donisl“ und in der „Bräurosl“ war und ist Verlass.“ In seinen Läden seien keine schlechten oder verdorbenen Lebensmittel verarbeitet oder in Umlauf gebracht worden.

dpa