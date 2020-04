Brände Brand auf Pferdehof: Hunderttausende Euro Schaden Bei einem Feuer auf einem Pferdehof in Oberbayern ist ein Schaden in Höhe von rund 300 000 Euro entstanden.

Mail an die Redaktion Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Polling.Nach Polizeiangaben vom Samstag sind mehrere Gebäude abgebrannt. Verletzt wurde bei dem Unglück in Polling (Landkreis Mühldorf am Inn) am Freitagabend niemand, die Pferde wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Laut Polizei hatte sich das Feuer in einer Lagerhalle mit Heu „blitzartig“ ausgebreitet. Die Halle sowie der daneben liegende Pferdestall brannten komplett nieder. Vorsätzliche Brandstiftung schloss die Polizei aus.