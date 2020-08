Anzeige

Polizei Brand bei Frauenauer Betrieb Zwei Lagerhallen standen auf dem Areal der Firma im Landkreis Regen in der vergangenen Nacht in Flammen.

Mail an die Redaktion In Frauenau musste letzte Nacht die Feuerwehr ausrücken. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv/Symbolbild

Frauenau.Auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebs in Frauenau ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannten zwei Lagerhallen. Der Sachschaden wurde auf etwa 200 000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten zunächst an.