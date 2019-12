Brände Brand durch umgestoßene Kerze endet glimpflich Eine umgestoßene brennende Kerze hat im oberpfälzischen Landkreis Regensburg einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht im Sonnenuntergang auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa

Regenstauf.Nach Polizeiangaben von Donnerstag hatte sich ein Mann in einem Einfamilienhaus in Regenstauf schlafen gelegt und war dabei offenbar an die Kerze gekommen. Sie fiel um und setzte einen Zeitungsstapel in Brand. Der zwischenzeitlich wieder aufgewachte Mann versuchte, das Feuer am Mittwoch zu löschen, was ihm aber nicht gelang. Er und drei weitere Bewohner des Hauses retteten sich ins Freie. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es sei deshalb nur geringer Schaden entstanden, hieß es. Zwei Hausbewohner, die etwas Rauch abgekommen hatten, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.