Bad Tölz-Wolfratshausen Brand eines Autohauses in Oberbayern: Ein Verletzter

Bei dem Brand eines Autohauses in Oberbayern hat ein Mensch eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer war im Reifenlager des Betriebes in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in der Nacht zum Mittwoch ins Krankenhaus. Die Ursache und die Höhe des Sachschadens blieben zunächst unklar.

dpa