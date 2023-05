Rhön-Grabfeld Brand eines Bauernhofes: Schaden in Millionenhöhe

Bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Betriebs in Unterfranken ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Ursache des Feuers in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) war zunächst unklar und soll im Laufe der Woche ermittelt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer war am Montagabend in einer Halle auf dem Anwesen ausgebrochen.

dpa