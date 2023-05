Feuerwehreinsatz Brand eines Wohnhauses verursacht sechsstelliger Schaden

Beim Brand eines Wohnhauses in Oberbayern ist ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden und zwei Menschen sind verletzt worden. Die Ursache des Feuers am Sonntagabend in Tittmoning (Landkreis Traunstein) blieb zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Zwei der Hausbewohner wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Flammen beschädigten das Haus sowie eine angrenzende Garage und ein Nachbargebäude. Der genaue Sachschaden sowie die Ursache müssen noch ermittelt werden.

dpa