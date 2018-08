Brände

Brand im Bergwald: Löscheinsatz soll weitergehen

Nach dem Brand im Bergwald oberhalb von Oberaudorf am Inn (Landkreis Rosenheim) hat sich die Glut in der Nacht auf Freitag durch den Wind ausgebreitet. Auf einer Fläche von 500 Meter mal 300 Meter glimme der Boden auf dem Schwarzenberg, teilte ein Sprecher des Landratsamts Rosenheim am Morgen mit. Eine Wache der Feuerwehr beobachtete in der Nacht die Brandstelle, schlug aber keinen Alarm. Am frühen Morgen setzte starker Regen in der Region ein. Nachdem die Löscharbeiten in der Dunkelheit unterbrochen waren, sollten die Hubschrauber um 8.30 Uhr wieder starten.