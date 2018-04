Brände Brand im Freizeitcenter in Kulmbach Im oberfränkischen Kulmbach brennt es seit der Nacht zum Montag in einem Freizeitcenter. Die Polizei warnt vor Rauchgasen.

Mail an die Redaktion Feuerwehrmänner löschen den Brand in einer Halle in Kulmbach. Foto: News5/Fricke

Kulmbach.In einem Freizeitcenter in Kulmbach ist in der Nacht zum Montag ein Brand ausgebrochen. Weil das Dach des Hauses während der Löscharbeiten geöffnet werden muss, warnte die Polizei am Morgen die Anwohner im westlichen Stadtgebiet vor starken Rauchgasen. Das Gebäude stehe in Vollbrand, teilten die Beamten mit. „Damit der starke Rauch aus dem Freizeitcenter entweichen kann, muss nun die Dachdecke geöffnet werden. Um sich vor den Gasen zu schützen, rufen wir die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten“, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keine Verletzten.

