Brände Brand im Oberallgäu: Bewohner waren möglicherweise daheim In einem Einfamilienhaus in Weitnau (Landkreis Oberallgäu) hat es am Montagabend gebrannt.

Mail an die Redaktion Feuerwehrleute löschen ein Haus. Foto: Benjamin Liss/-/dpa

Weitnau.Das Feuer wurde in der Nacht gelöscht, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob sich die Bewohner, den Angaben zufolge ein Ehepaar, in dem Haus befanden, war zunächst unklar. Die Polizei hofft, im Laufe des Vormittags das einsturzgefährdete Haus betreten und Auskunft darüber geben zu können, wo die Bewohner verblieben sind, so ein Sprecher am Morgen nach dem Brand.