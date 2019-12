Brände Brand in Asylbewerberunterkunft In Dorfen-Schwindkirchen (Landkreis Erding) sind zwei Menschen verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dorfen.Ein 28-Jähriger erlitt am Sonntag Verbrennungen an Armen und Beinen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde nach den Angaben vom Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ein 35-Jähriger sprang aus dem ersten Stock, um sich vor dem Qualm in Sicherheit zu bringen. Er verletzte sich leicht am Fuß.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein in einem Waschraum abgestellter Motorroller den Brand ausgelöst haben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Derzeit gebe es keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Ein Waschraum im Erdgeschoss wurde durch die Flammen stark beschädigt, das Haus ist stark verrußt. Zum Zeitpunkt des Brandes waren nach den Angaben einer Sprecherin nur die beiden Männer in der Unterkunft, insgesamt leben dort rund fünf Menschen. (dpa)