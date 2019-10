Brände Brand in Bahnhofsgebäude: Verspätungen im Zugverkehr Wegen eines Brands im Bahnhofsgebäude Neufahrn (Landkreis Landshut) ist der Zugverkehr unterbrochen.

Neufahrn in Niederbayern.Eine Zwischendecke des Hauses brannte, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Infolgedessen konnten keine Züge in den Bahnhof einfahren. Betroffen ist nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn der Regionalverkehr. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Eggmühl und Landshut ist eingerichtet worden. Die Brandursache und die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.