Anzeige

Brände Brand in Bruchsal: Nachlöscharbeiten dauern an Das Feuer in einer kunststoffverarbeitenden Firma in Bruchsal ist gelöscht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Bruchsal.Allerdings müssten noch einige Brandnester gelöscht werden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Brand verursachte den Angaben zufolge einen Schaden von mehreren Millionen Euro, die genaue Höhe steht noch nicht fest. Auch die Ursache war zunächst offen. Das Feuer brach laut Polizei am Sonntagabend an einer Verladerampe aus - und breitete sich schnell aus. Es gab Explosionen und mehrere Teile des Gebäudes stürzten ein - verletzt wurde niemand.

Ein Übergreifen der Flammen auf eine weitere Halle konnten die Einsatzkräfte verhindern. Zeitweilig schlugen die Flammen bei starker Rauchentwicklung bis zu 50 Meter in die Höhe. Insgesamt waren mehr als 300 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Bahntrasse zwischen Heidelberg und Karlsruhe wurde vorübergehend gesperrt, am frühen Montagmorgen aber wieder freigegeben.

© dpa-infocom, dpa:210503-99-444796/2