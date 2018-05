Brände

Brand in ehemaligem Autohaus: eine Million Euro Schaden

Bei einem Brand in einem ehemaligen Autohaus in Röslau (Landkreis Wunsiedel) ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich am Mittwochmorgen auf dem Werksareal, das nun von einer Autozuliefer- und Fahrzeugrecyclingfirma genutzt wird, gelagerter Kunststoff entzündet. Aufsehen erregte die große Rauchwolke, die durch den brennenden Kunststoff entstand. Die Polizei forderte Anwohner vorsorglich dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.