Löscheinsatz Brand in einem Treppenhaus in Landshut: Sieben Verletzte

Bei einem Brand in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Landshut sind am Samstag sieben Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen, fünf der Verletzten wurden vorsichtshalber in Kliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Bewohner hatten sich auf das Dach des Hauses und auf einen Balkon geflüchtet, um dem Feuer zu entkommen. Sie wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet. Nach ersten Ermittlungen schloss die Polizei Brandstiftung als Ursache des Feuers nicht aus. Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.

dpa