Brände Brand in einer Recycling-Halle In Wörth an der Isar löste ein Brand in einer Halle einen Großeinsatz aus. Ein Mitarbeiter wurde ins Krankenhaus gebracht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Wörth an der Isar.Brennender Elektroschrott hat in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) in der Nacht zum Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Das Feuer in der Lagerhalle eines Recycling-Betriebes wurde gegen 03.15 Uhr gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitarbeiter der Firma erlitt bei Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. „Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Anwohner in Wörth, Niederaichbach, Essenbach und Postau bis zum Morgen Fenster und Türen geschlossen halten“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

Löscharbeiten bis in den frühen Morgen

Zudem warnte die Polizei Autofahrer auf der nahegelegenen A92. Die aufwendigen Löscharbeiten waren am frühen Morgen noch im Gange. „Die Feuerwehr muss unter Atemschutz mehrere Tonnen Schrott einzeln auseinanderziehen und ablöschen“, so der Polizeisprecher. Die Brandursache war den Ermittlern zufolge zunächst unklar. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 10 000 Euro.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.