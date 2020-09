Anzeige

Brände Brand in Garage greift auf Wohnhaus über Ein Brand hat im Landkreis Aichach-Friedberg einen Schaden von mindestens 100 000 Euro verursacht.

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Das Feuer brach in einer Garage aus und griff dann auf das Wohnhaus über, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Nach Informationen der Polizei fanden am Samstag in der ans Wohnhaus angebauten Garage in Inchenhofen Flexarbeiten statt. Ein Nachbar alarmierte die Einsatzkräfte. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.