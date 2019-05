Brände Brand in Hausanbau: Sieben Verletzte Beim Brand in einem Anbau sind in Fürstenfeldbruck sieben Bewohner eines Mehrfamilienhauses verletzt worden - darunter ein knapp zweijähriges Mädchen.

Mail an die Redaktion Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archivbild

Fürstenfeldbruck.Die Flammen griffen auf die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses über, auch einige Fenster und der Dachstuhl gerieten in Brand, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Feuer am Mittwochabend erlitten sieben Menschen Rauchgasvergiftungen; zwei davon so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Der Anbau wurde als Lager für eine benachbarte Gaststätte genutzt. Dieses brannte vollständig aus. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge „mindestens im hohen sechsstelligen Bereich“. Die Brandursache war noch unklar.