Brände

Brand in Holzwerk richtet hohen Schaden an

Ein Feuer in einem Holzwerk in Vilshofen (Kreis Passau) hat einen Schaden von mehr als 500 000 Euro angerichtet. Ein Arbeiter wurde leicht verletzt. Das Feuer sei am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in der Trocknungsanlage der Firma ausgebrochen, teilte die Polizei mit.