Anzeige

Notfälle Brand in Krankenhaus-Cafeteria: Polizei ermittelt Nach einem Brand im Münchner Klinikum Großhadern ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

München.Am Tatort, einer Baustelle im Bereich einer Cafeteria, seien Beweismittel sichergestellt worden, die auf eine absichtliche Brandlegung hindeuteten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Dort waren am Montagmorgen Holzpaletten in Brand geraten. Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Rund 90 Feuerwehrleute waren wegen des Brands im Einsatz. Durch das Feuer verursachter Rauch sei zwar in Flure auf zwei Etagen gezogen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Der Klinikbetrieb sei dadurch aber nicht beeinträchtigt worden.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-671268/2