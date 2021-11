Anzeige

Brände Brand in Küche: Mann in Niederbayern schwer verletzt Ein 31 Jahre alter Mann hat sich in Niederbayern bei dem Versuch, ein Schnitzel zu braten, schwere Verletzungen zugezogen.

Mail an die Redaktion Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Freyung.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte das Fett in der Pfanne des Mannes am Donnerstagabend in Freyung (Landkreis Freyung-Grafenau) zu brennen begonnen. Daraufhin griff das Feuer auch auf die Küche in dem Mehrfamilienhaus über. Der 31-Jährige wurde durch den Rauch schwer verletzt. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

