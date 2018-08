Brände Brand in Lagerhalle bei Augsburg

Ein Blaulicht auf einem Feuerwehrwagen. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einer Lagerhalle. Foto: Christoph Bruder

Gersthofen.Ein Feuer hat in Gersthofen (Kreis Augsburg) eine Lager- und Fabrikhalle stark beschädigt. Der Brand in dem Gebäude, in dem unter anderem Pferdefutter produziert wird, sei am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand am späten Abend löschen. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.