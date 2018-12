Brände Brand in Lagerhalle durch technischen Defekt ausgelöst

Wegscheid.Ein technischer Defekt an einem Lastwagen hat offenbar den Brand im Landkreis Passau mit einem Schaden von mindestens einer halben Million Euro ausgelöst. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwoch war in der Halle im niederbayerischen Wegscheid das Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte zogen das brennende Fahrzeug aus dem Gebäude. Der Lkw wurde komplett zerstört. Inwiefern andere Fahrzeuge und Gegenstände durch den Brand beschädigt wurden, war unklar.