Brände Brand in Mehrfamilienhaus: Ein Mensch verletzt Bei einem Brand in einem Würzburger Mehrfamilienhaus am Morgen des Ostermontags ist ein Mensch leicht verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Würzburg.Wie die Polizei mitteilte, war in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung gemeldet worden. Die Feuerwehr löschte es. Nach Angaben der Polizei erlitt der Inhaber der brennenden Wohnung eine Rauchvergiftung. Die anderen elf Bewohner des Hauses konnten nach der Löschung des Brandes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 50 000 Euro, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.