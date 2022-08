Rosenheim Brand in Mehrfamilienhaus: Ermittlung wegen Brandstiftung

Mehrere Bewohner sind von der Feuerwehr aus einem brennenden Mehrfamilienhaus im Landkreis Rosenheim gerettet worden. Die Kripo ermittelt nun gegen eine Bewohnerin wegen vorsätzlicher Brandstiftung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Anwohnerin bemerkte in der Nacht auf Donnerstag einen lauten Knall und Brandgeruch in dem Haus in Riedering und alarmierte die Feuerwehr. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Obwohl die Flammen den Angaben zufolge zügig gelöscht werden konnten, brannte die Wohnung der tatverdächtigen 61-Jährigen aus und es entstanden Schäden im Treppenhaus. Insgesamt wird der Schaden laut Polizei auf rund 150.000 Euro geschätzt.

dpa