Rosenheim Brand in Mehrfamilienhaus greift auf Nachbarhaus über

Im oberbayerischen Wasserburg (Landkreis Rosenheim) sind zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Dabei griffen die Flammen am Donnerstagmorgen auch auf den Dachstuhl eines benachbarten Hauses über, wie die Polizei mitteilte.

dpa