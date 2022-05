Kronach Brand in Mineralölverarbeitung verursacht hohen Schaden

Ein Feuer in einer Mineralölverarbeitung in Oberfranken hat einen hohen Schaden verursacht. Menschen seien zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Gelände in Kronach gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Autofahrer hatte am späten Freitagabend einen verdächtigen Lichtschein aus einer Lagerhalle des Betriebs gesehen und den Notruf gewählt.

dpa