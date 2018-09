Brände

Brand in Mühle: großer Schaden

Bei einem Brand in der Staabsmühle in Kleinkahl im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet am Vorabend der Dachstuhl der Staabsmühle in Brand. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr wird das historische Fachwerkshaus als Wohn- und Geschäftsgebäude genutzt. Beim Brand im Dachstuhl wurden ein Bürobereich und ein Seminarraum völlig zerstört.