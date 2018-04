Brände

Brand in Papierfabrik: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Papierfabrik im unterfränkischen Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) ist am Sonntag ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.