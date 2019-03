Brände Brand in Reihenhaus: Zwei Bewohner verletzt Bei einem Dachstuhlbrand in Erlenbach (Landkreis Miltenberg) sind zwei Menschen verletzt worden.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild

Erlenbach.Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Freitagabend in dem Reihenhaus ausgebrochen. Zwei Bewohner atmeten giftiges Rauchgas ein und kamen ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte räumten vorsichtshalber mehrere Häuser in der Nähe. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Warum es brannte, war in der Nacht noch unklar.