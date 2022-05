Feuerwehreinsatz Brand in Tiefgarage in Regensburg: Hoher Sachschaden

Wegen eines Brands in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in Regensburg haben in der Nacht zu Sonntag 91 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Autos in der Garage Feuer gefangen. Zwei Menschen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem der Brand gelöscht war. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen Betrag im höheren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar.

dpa