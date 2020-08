Anzeige

Brände Brand in Waldstück: Zwei Feuerwehrleute verletzt Bei einem Brand in einem Waldstück zwischen dem südhessischen Babenhausen und dem bayrischen Großostheim sind zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: picture alliance/Carsten Rehder/dpa/Archiv/Symbolbild

Babenhausen.Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, waren am Dienstagabend auf etwa 20 Meter aufgestapelte Holzstämme in Brand geraten. Eine Ausbreitung des Feuers auf das Waldgebiet habe verhindert werden können. Die angrenzende Bundesstraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Die Feuerwehr war nach eigener Aussage mit 66 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die verletzten Feuerwehrleute seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Versorgung mit Löschwasser habe sich schwierig gestaltet, Tanklöschfahrzeuge mussten im Pendelverkehr Wasser zu dem Waldstück transportieren. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Donnerstagmorgen.