Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Doch zuvor war es in Weiden zu dramatischen Szenen gekommen. Zwei Menschen sprangen vom Balkon. −Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in Weiden im Stadtteil Hammerweg in der Schubertstraße abgespielt haben: Um sich vor dem Feuer in ihrem Mehrfamilienhaus zu retten, sprangen zwei Menschen aus dem ersten Stock vom Balkon.

Brandursache ist laut Polizei wohl eine Verpuffung beim Befüllen eines Ethanolofens gewesen. Ein 77-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau konnten das Wohnhaus nicht mehr rechtzeitig verlassen. Sie konnten sich nur durch einen Sprung vom Balkon retten. Der Mann zog sich dabei mehrere Rippenbrüche zu. Eine weitere 73-jährige Frau konnte sich laut Polizei „anderweitig“ aus dem Haus retten. Alle drei wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Sie haben alle drei eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen erlitten.







Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Durch die starke Rauchentwicklung, die sich in nordöstlicher Richtung durch die Stadt ausbreitete, wurde teils auch der Verkehr auf der nahen B22 beeinträchtigt. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Weiden übernommen.

